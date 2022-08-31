حملات نظافة وتوفير سيارة مركز تكنولوجى متنقلة وصيانة الحدائق العامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مدينة مصيف بلطيم عن توافر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالمدينة، تيسيرا علي المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شهد مصيف بلطيم حملات النظافة ورفع المخلفات، إضافة إلى استكمال تركيب مطبات صناعية بمناطق المدينة حفاظا على أرواح المواطنين، إضافة لحملات تجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الاشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي .

كما شهد مصيف بلطيم إقبالا من المواطنين من كافة المحافظة المصرية، لقضاء عدة أيام بشواطئ المصيف ال6، إضافة لانتشار المنقذين بطول الشاطئ، حرصا على سلامة المترددين عليها.



مراكز تكنولوجيه متنقلع بمصيف بلطيم



رفع المخلفات



انتشار الباعة على الشواطئ بمصيف بلطيم



توافر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمصيف بلطيم



الاقبال الكبير على مصيف بلطيم



الاقبال على مصيف العائلات