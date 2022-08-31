حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطهما بـ60 طربة حشيش فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطهما وبحوزتهما 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت ما يقرب من 6 كيلو جرام بدائرة مركز سوهاج في كمين أعد لهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنوا بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين بدائرة مركز طهطا وبحوزتهما 60 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين بدائرة مركز طهطا بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة طهطا وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج

وقد كشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج عن قيام أيمن . ف . أ عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا والمدعو أحمد . م . ع بجلب كمية من مخدر الحشيش ماركة بسكوته وأنهما يقوما بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك العقيد طارق أبوسديرة مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتحرى عنهما في كمين اعد لهما وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 6 كيلو جرام و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى وسيارة حيث جاءت عملية الضبط في كمين أعد لهما بدائرة المركز.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائمهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.