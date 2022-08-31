جنح المنصور تؤجل محاكمة طالب سب راشفورد نجم مانشستر يونايتد لجلسة 8 سبتمبر

الدقهليه شريف الديب

قررت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، إعادة فتح باب المرافعة بجلسة 8/9/2022 بقضية سب طالب مقيم بمركز أبو حماد محافظة الشرقية اللاعب ماركوس راشفوارد نجم نادى مانشتسر يونايتد، وذلك بعد أن قررت المحكمة فى 7 يوليو الماضى تأجيل نظر الدعوى للنطق بالحكم اليوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.

وقد أقام محامو راشفورد دعوى قضائية ضد الطالب المصرى "محمد عصام" من محافظة الشرقية اتهموا فيها الطالب باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

من جانبه، أكد سيد سلامة محامى الطالب المصرى أن موكله لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب، لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، مشيراً إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك، ولم يقدم محامي المدعي أى دليل علي قيام الطالب بكتابة أى عبارات، وطلبوا إعادة الدعوي للفحص الفنى لتحديد هل الطالب صاحب الحساب من عدمه، وهو ما يؤكد أن القضية بدون أى دليل.

وأضاف أن اللاعب لا يعلم شىء عن القضية والمستفيد الأول من ذلك شركات الدعاية.

وقدمت هيئة الدفاع عن الطالب ما يدل على وجود العشرات من الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي بنفس اسم الطالب.