جسور مصنوعة من أعواد المكرونة بفعالية تعليمية ترفيهية بكلية الهندسة جامعة دمياط

دمياط معتز الشربيني

شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط فعالية تعليمية ترفيهية بكلية الهندسة، حيث كان فى استقباله الدكتور حمدى أحمد الغندور عميد كلية الهندسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وبدأت الفاعليات بافتتاح رئيس الجامعة معرض ضم العديد من نماذج محاكاة لقسم الهندسة الكهربائية والذي شمل تصميم الدوائر الكهربائية ولوحات bread board لاختبار الدوائر المصممة علميًا، وشمل أيضاَ نماذج مصغرة للمنشآت الجسرية (الكباري) مصنوعة من خامات بسيطة مثل "أعواد المكرونة ولاصق شمع" ونفذها قسم الهندسة المدنية، والتى لاقت إعجاب وثناء رئيس الجامعة.

ثم انتقل رئيس الجامعة و الحضور لمدرج 110 حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم كلمة عميد كلية الهندسة بالترحيب برئيس الجامعة وتوجيه الشكر لدعمه الدائم لكلية الهندسة فى شتى المجالات.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، توجه بالشكر لعميد كلية الهندسة والوكلاء وأبنائه وبناته من طلاب كلية الهندسة على ما قدموه من تنفيذ عملي خلال فترة التدريب الصيفى، مؤكدًا على سعادته البالغة بوجوه الطلاب المشرقة والممتلئة بالحيوية والأمل، كما أكد على أن المجتمع الدمياطي ينتظر منهم المزيد والمزيد في شتى المجالات الهندسية لتعزيز الصناعة والإنشاءات والأعمال الكهربائية بمختلف مشروعات المحافظة وكذلك متطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر أن الفاعلية تقام لأول مرة لطالب الفرقة الأولى بكلية الهندسة، وتهدف إلى تطوير المهارات الابتكارية للطلاب وتنمية الجانب العلمى للعلوم الهندسية.



جانب من الفعالية