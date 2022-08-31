جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في فترة وجيزة نحو التحول الرقمي، حيث اصبح سمة ملحوظة لكافة المؤسسات والمصالح الحكومية من أجل معاملات بلا أوراق وقد كان للجامعات النصيب الاكبر من هذا التحول فالتطبيقات تبدأ دائما من الجامعات فهي أساس التنمية.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بالإجتماع الدوري التاسع للجنة التنفيذية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة التدريب والاختبارات على البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وذلك بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاشور عمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والأستاذ جون فايز نائب مدير المركز، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب .

وتابع "مندور"، أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها لتتحول إلى "جامعة ذكية" رائدة مالياً، إدارياً، وأكاديمياً وعلمياً ، ونوجه كل جهودنا للاسراع نحو التحول الرقمي، حيث تم تدريب 1730 متدربا لشهادة أساسيات التحول الرقمي لافتاً إلى فوائد التحول الرقمي من سرعة ووفرة ودقة .

وقام الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بعرض لفيلم تسجيلي عن الجامعة وانجازات وحدة التحول الرقمي والفعاليات والأنشطة التي نظمتها الوحدة من اختبارات وتدريب ومسابقات وتدشين مبادرة "كن حذر" حول الأمن السيبراني والحملات التوعوية المصاحبة لها داخل قطاعات وإدارات الجامعة.

ومن جانبه شكر الدكتور عاشور عمري الجامعة على حسن الاستضافة والتنظيم للاجتماع مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح حتمية وليس رفاهية مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تطوير في البرامج معلناً عن استحداث جزء خاص بالأمن السبيراني بشهادة أساسيات التحول الرقمي بداية من أكتوبر القادم .

وقام رئيس الجامعة والدكتور عاشور عمري بتسليم شهادات إعتماد مراكز التدريب بالجامعات والمؤسسات المشاركة .

ليبدأ الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال الذي ضم موقف التدريب بالجامعات المصرية خلال فبراير 2020 وحتى أغسطس 2022 ، موقف مراكز التدريب على برامج شهادة الFDTC ،موقف مراكز التدريب فى دورات المدربين TOT ،آلية تقييم المدربين بها ، دعم مراكز التدريب لبنوك الأسئلة، نتائج التقييم الالكتروني لمراكز التدريب والمحتوى العلمي لشهادة الFDTC ،برامج الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات ،مع مناقشة آلية استخراج الشهادات الإضافية من مقر الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.



جانب من الاجتماع



جانب من المشاركين في الاجتماع