جامعة أسيوط تعلن عن تواصل 1774 طالبا وطالبة بمركز تسويق الخدمات الجامعية

أسيوط ــ هيثم البدرى

كشف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ، عن تواصل 1774 طالبا وطالبة بمركز تسويق الخدمات الجامعية من الراغبين فى الالتحاق بالدراسة بجامعة أسيوط الأهلية، والتى تنوعت مابين التواصل المباشر مع فريق العمل بالمركز، أو المكالمات التليفونية ، ورسائل الواتس آب، مشيراَ إلى أن المركز خصصته إدارة الجامعة بالمبنى الإدارى ب الدور الأرضى جناح "د" لاستقبال الطلاب المتقدمين للجامعة الأهلية والإجابة على استفساراتهم وتعريفهم بأهم المعلومات الخاصة بالجامعة وبرامج الدراسة بها.

كما وجه رئيس جامعة أسيوط الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة المنصات الرسمية لجامعة أسيوط الأهلية والتى أطلقتها إدارة الجامعة ، بجانب مركز تسويق الخدمات الجامعية لمساعدة الطلاب وإطلاعهم على كافة المعلومات والإجابة على كافة الاستفسارات.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن خلال الفترة من 23 الى 30 أغسطس الجارى استقبل مركز تسويق الخدمات الجامعية مايقرب من 1774 من المتقدمين والتى تضمنت عدد 144 من طلاب الثانوية العامة المصرية ، و509 من طلاب المعادلة "الدول العربية "، و 91 من طلاب دبلومة أمريكية، واستقبال مايقرب من 417 من المكالمات التلفونية ، و 613 استفسار من خلال التواصل عبر رسائل الواتس آب.