اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:50 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن سكر حر مجهول المصدر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:42 م
"تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن سكر حر مجهول المصدر السكر المضبوط
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملات مكبرة، بتوجيهات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية باستمرار تشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من المنتجات والخامات مجهولة المصدر.

 

واستطاعت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة وفريق عمل الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين ضبط 24 بالتة سكر بداخل كل بالتة 20 كيس سكر زنة الكيس الواحد 1 كجم بإجمالى 480 كجم سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج داخل مصنع مواد غذائية بنطاق إدارة شرق، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على وكيل النائب العام.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سكر حر

السلع الغذائية



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