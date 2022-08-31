تفاصيل نجاح إجراء 8 عمليات جراحة قلب مفتوح لمرضى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، فى إجراء 8 حالات جراحة قلب مفتوح تتكلف 200 ألف جنية للعملية الواحدة في القطاع الخاص، ولكن المنتفع سدد فقط 300 جنية فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك إستمراراً لسلسلة نجاحات عمليات القلب المفتوح بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا.



وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى فى إجراء قائمة عمليات مكونة من 8 حالات جراحة قلب مفتوح، تنوعت بين زراعة شرايين تاجية للقلب واستبدال الصمام الميترالي، حيث تم إجراء عدد 7 عمليات زراعة شرايين تاجية للقلب CABG، وعملية واحدة لتغيير الصمام الميترالي، حيث شارك في إجراء الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد عبد القادر زكي استشاري جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر، والدكتور عبدالله سامي محمود أستاذ واستشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور حاتم محمد أبو العزايم استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالحميد محمد أخصائي جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد جمال الدين أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السيد خليل أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود حامد الإمام أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتورة أماني الشامي أخصائي الارواء القلبي.



وشارك فى إجراء العمليات الـ8 بالمستشفى من أطباء التخدير كل من الدكتورة دينا السيد استشاري التخدير، والدكتور أحمد سعودي استشاري التخدير، والدكتور محمد صبحي استشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من الفريق الطبي بالرعاية المركزة، وهم كل من الدكتور محمد راغب طه استشاري العناية المركزة، والدكتور محمد إبراهيم خميس استشاري العناية المركزة، والدكتور محمد السيد أخصائي الرعاية المركزة، والدكتور محمد عبد العال أخصائي الرعاية المركزة، وبمشاركة فريق تمريض العمليات وهم كل من (يوسف يحيى - مصطفى رمضان - أحمد البدري - إسلام عبد النعيم - محمد عبدالمنعم - محمد صبحي - مروة أحمد إبراهيم)، وفريق تمريض الرعاية المركزة:- (نيفين حيدر - هند بدر - حافظ أبو عرب - أسماء عبدالله - أسماء عبده - منى محمد - فاطمة جابر - ولاء برعي - محمد طه السايح)، ويمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

