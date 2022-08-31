تغيير عفش بيتك مفيد لصحتك لهذه الأسباب

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا فى حياتك وصحتك، لكن هل تعلم أن الأثاث يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا فى راحتك ومزاجك وحتى رفاهيتك؟ يقضى معظمنا جزءًا كبيرًا من الوقت في المنازل، لذلك فمن المنطقى أن يكون لها تأثير كبير على حياتك، من الحساسية إلى الربو ومشاكل الظهر، ويمكن للأثاث القديم أن يؤثر سلبًا على حياتك بطرق لم تفكر بها من قبل، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

كيماويات غير صحية

وجدت دراسة قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الأرائك المصنوعة قبل عام 2014 مملوءة على الأرجح بمواد كيميائية قد تكون ضارة بصحتك، تم ربط الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل الموجودة فيها بأمراض الغدة الدرقية لدى النساء، فضلاً عن السرطان وضعف التعلم ومشاكل الإنجاب والربو والحساسية.

عث الغبار

عث الغبار من المعروف أنها تتغذى على خلايا الجلد التى تسقط من البشر، وتزدهر فى البيئات الدافئة والرطبة، يوجد عث الغبار بشكل عام فى "الفراش والأثاث والسجاد"، وعث الغبار موجود فى كل مكان يعيش فيه البشر.

إذا كنت عرضة للحساسية، فأنت تريد بشكل خاص استبدال الأثاث القديم، حيث تظهر حساسية عثة الغبار مثل أى مسببات حساسية داخلية أخرى مع العطس وسيلان الأنف وحكة العين واحتقان الأنف وحكة الأنف (بالإضافة إلى سقف الفم أو الحلق) والتقطير الأنفى الخلفى والسعال وضغط الوجه والألم (الناجم عن احتقان) وتورم بشرة الوجه.

نصائح مفيدة يجب وضعها فى الاعتبار

إذا كنت لا تستطيع استبدال الخزائن والأريكة والمراتب وأى شىء آخر على الفور، يمكن للنباتات المنزلية أن تساعد فى تصفية الهواء فى المنزل، لذلك ربما يكون من المفيد الاستثمار فى القليل من المساحات الخضراء.