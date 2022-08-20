الربو التحسسي.. 3 طرق فعالة لحماية نفسك من أعراضه

كتبت فاطمة خليل

الربو التحسسي هو حالة تتضيق فيها الممرات الهوائية في الرئة عند تحفيزها بسبب أحد مسببات الحساسية، ويمكن أن يكون مزعجًا في حياتك اليومية، ولذلك يجب أن تعرف كيفية الوقاية من الربو التحسسي، بحسب موقع "Health".

وتعتبر مسببات الحساسية مثل الغبار وجراثيم العفن ووبر الحيوانات الأليفة من مسببات الحساسية الشائعة وعندما تستنشق مادة مسببة للحساسية، فإنها تتسبب في انقباض المسالك الهوائية، ما يؤدي إلى الإصابة بالربو التحسسي.



يمكن أن يعاني كل من الأطفال والبالغين من هذا النوع من الربو بصرف النظر عن هذا، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض الربو استجابةً لبعض الأطعمة أو التمارين.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تشخيص إصابة 235 مليون شخص بالربو في جميع أنحاء العالم في عام 2016 ويعتبر ارتفاع تلوث الهواء قوة دافعة قوية وراء هذه الأرقام. ما هو الربو؟ الربو مرض طويل الأمد يسبب التهابًا وتورمًا في الشعب الهوائية. وهذا يؤدي إلى تضييق المسالك الهوائية التي تنقل الهواء من الأنف والفم إلى الرئتين.

أعراض الربو الشائعة * ضيق في التنفس

* الصفير

* السعال

* ضيق في الصدر

* ألم في الصدر هل يمكن الشفاء من الربو؟ لا يوجد علاج دائم للربو، لكن العلاج المناسب يمكن أن يمنع نوبات الربو ويمكن أن يساعدك في التمتع بنوعية حياة أفضل. نصائح لمنع الحساسية من الربو؟ تحديد مسببات الربو وأعراضه من أجل منع نوبة الربو ، من المهم أن تتعرف أولاً على ما يثيرها. يمكن أن تؤدي بعض مسببات الربو إلى ظهور سلسلة من الأعراض مثل السعال أو الأزيز أو صعوبة التنفس لذلك ، من المهم أن تحدد المحفزات بهذه الطريقة، يمكنك اتخاذ خطوات لتجنب نوبة الربو. كيف يتم التعرف على المحفزات؟ * إذا كنت لا تعرف بالفعل سبب نوبات الربو ، فابدأ في تتبع أعراض الربو في مفكرة.

* راقب لعدة أسابيع وتذكر أن تشمل جميع العوامل البيئية والعاطفية المرتبطة بالربو الذي تعاني منه.

* عندما تعاني من نوبة ربو ، ارجع إلى مفكرتك لمعرفة أي (مجموعة من) العوامل التي قد تكون ساهمت في حدوثها وبعض مسببات الربو الشائعة ليست واضحة دائمًا.



* بمجرد تحديد مسببات الربو لديك ، سيكون من الأسهل البحث عن طرق يمكنك تجنبها تشمل أكثر مسببات الربو شيوعًا تلوث الهواء والحساسية وفيروس الأنفلونزا والدخان ووبر الحيوانات الأليفة. ضع خطة عمل للربو مع طبيبك يمكن أن يساعدك وضع خطة التعامل مع الربو مع طبيبك في السيطرة على نوبات الربو التي تُعاني منها.

يجب أن توثق الخطة المعلومات المهمة ، مثل الأدوية الخاصة بك ، وكيفية التعامل مع نوبات الربو ، وكيفية التحكم في أعراض الربو على المدى الطويل.



تفصل معظم الخطط أعراض الربو إلى ثلاث مناطق ملونة - الأخضر والأصفر والأحمر ، لمساعدتك على مراقبة شدة الأعراض.



* المنطقة الحمراء: إذا كنت تعاني من أعراض ربو حادة، فأنت في المنطقة الحمراء لخطة التعامل مع الربو الخاصة بك يعد أي ضيق في التنفس عند الحركة أو التحدث أو الراحة من أعراض الربو في المنطقة الحمراء.

* المنطقة الصفراء: قد يشير وجود المنطقة الصفراء إلى نوبة ربو أو الحاجة إلى مزيد من العلاج عند حدوث الأعراض، قد تكون بسيطة إلى متوسطة ، وتمنعك من المشاركة في أنشطتك المعتادة ، أو تتداخل مع نومك. تشمل بعض الأعراض الأزيز والسعال.

* المنطقة الخضراء: الخضراء هي منطقة آمنة للبقاء فيها يمكنك ممارسة عملك اليومي دون التعرض لأية أعراض.الربو هو حالة مستمرة تتطلب المراقبة والعلاج المنتظمين يمكن أن يجعلك التحكم في علاجك تشعر بمزيد من التحكم في حالتك والحياة بشكل عام.

حماية البيئة الخاصة بك من الحساسية لتجنب نوبة الربو ابذل جهدًا لتجنب المواد المسببة للحساسية بمجرد التعرف عليها من أجل حماية بيئتك من الحساسية.

إذا كنت تعاني من حساسية ضد الغبار ، فتجنب البقاء في منطقة مغبرة أو ارتدِ قناعًا خلال تلك الفترة ستساعدك معرفة ما لديك من حساسية تجاهه على اختيار الإعداد الأفضل لحمايتك من نوبات الربو وأعراضه.