"تعليم بورسعيد" يبحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية استهدف مديرى ‏العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية والموجهين العموم، استعرض من خلاله رؤية تعليم ‏بورسعيد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022 – 2023، وذلك بحضور أحمد والى وكيل المديرية.‏

وأكد أكرم حسن على أهمية العمل الجماعى والتخطيط الجيد له تجنبا للخوض فى رحلة طويلة من التخبط ‏وكذلك العمل على حل أى مشكلات قد تطرأ على الساحة التعليمية بعد توحيد وسيلة تخاطب يسودها الود والإحترام.‏

ووجه الدكتور أكرم الادارات المعنية بتجهيز المدارس والفصول والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التى تتم بالمدارس لاستقبال الطلاب ‏بالعام الدراسى الجديد الذى من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022.‏

كما وجه إدارة المتابعة وأقسامها برفع تقرير فى موعد أقصاه منتصف الأسبوع القادم بموقف جاهزية جميع المدارس ونظافتها متطرقا إلى ‏التوسع فى تشجير المدارس وزيادة المساحات الخضراء فيها بمعرفة توجيه عام التربية الزراعية.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى استخدام كل الأدوات والحلول الممكنة لسد العجز فى صفوف المعلمين بجميع المدارس وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لهذا ‏الشأن مشددا على ضرورة تنفيذ نشرات نقل المعلمين تجنبا للمساءلة القانونية.‏

وقال الدكتور أكرم، إن هناك اتجاه قويا نحو اعتماد المزيد من مدارس بورسعيد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة خلال العام الدراسى ‏الجديد بالاضافة إلى التوسع فى البرامج التدريبية التى تستهدف المعلمين والموجهين، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد نفذ خلال العام الدراسى الماضى 50 ‏برنامجا تدريبيا لهذه الفئة دون تعطيل للدراسة.‏

وتطرق وكيل الوزارة إلى الدور المجتمعى للتعليم وضرورة التواجد على ساحة القضايا العامة والعمل على تشكيل وصناعة الوعى المجتمعى لها ‏ومعالجتها بشكل علمى إحترافى مثل قضايا البيئة والسكان والتغير المناخى وترشيد إستهلاك مياه الشرب من خلال التوسع فى دور الأنشطة التربوية ‏الهادفة.‏

واستكمل الدكتور أكرم حديثه عن الأنشطة التربوية ودورها الهام فى بناء شخصية الطالب موجها الإدارات المعنية وأقسامها بالتوسع فى المبادرات ‏التى تسهم فى إكتشاف وصقل المواهب فى جميع المجالات الفنية والرياضية وكذلك الاهتمام باللياقة البدينة للطلاب، مؤكدا أن الأنشطة التربوية من ‏أهم عوامل جذب الطلاب للمدرسة.‏

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنظيم الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الإجتماعى والعمل بحرفية ومهنية وحيادية والاهتمام ‏بالمحتوى والمضمون الاعلامى المقدم من خلالها وصولا لرسالة إعلامية مطورة تعظم دور الأنشطة التربوية وتخدم العملية التعليمية وهو الهدف ‏الأساسى لتواجدها متمنيا التوفيق للجميع.