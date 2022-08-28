تسجيل دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.