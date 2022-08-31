تحصين 105 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن تحصين 105 آلاف و541 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2022، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 14 من شهر يوليو الماضى حتى يوم 29 من شهر أغسطس الجارى.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2022، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة منذ انطلاقها قامت بتحصين 68 ألف و901 رأس أبقار، ومن الجاموس تم تحصين 27 ألفاً و370 رأس ماشية، فضلاً عن تحصين 9 آلاف و270 رأس ماشية من الأغنام والماعز.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيراً إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.



جانب من الحملة



جانب من الحملة