تحصين 105 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن تحصين 105 آلاف و541 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2022، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 14 من شهر يوليو الماضى حتى يوم 29 من شهر أغسطس الجارى.
وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2022، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة منذ انطلاقها قامت بتحصين 68 ألف و901 رأس أبقار، ومن الجاموس تم تحصين 27 ألفاً و370 رأس ماشية، فضلاً عن تحصين 9 آلاف و270 رأس ماشية من الأغنام والماعز.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيراً إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
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