اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:31 ص
أكرم القصاص
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تحرير 9 محاضر غلق ورش و12 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:26 ص
تحرير 9 محاضر غلق ورش و12 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق ورش
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم الليلة تحرير 9 محاضر غلق لورش ومتابعة غلق 12 محالا تجاريا وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 8 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

 

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