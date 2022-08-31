تجديد حبس عاطل ضبط بـ13 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر كريم إيهاب وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وبحوزته 13 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 13 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقبب محمد سالم معاون مباحث مركز شرطة منوف، ضبط م. ع عاطل ومقيم بقرية فيشا الكبرى وبحوزته 13 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

