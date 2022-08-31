تجارية الجيزة: "التموين" توافق على صرف التعويض الثالث للبدالين

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الطلب المقدم من الغرفة التجارية بالجيزة بصرف استعاضة ثالثة فى الأسبوع لبدالين التموين وشباب جمعيتى بحد أقصى 8 استعاضات فى الشهر، وذالك تيسيرا علي بدالى التموين وشباب جمعيتي في صرف المقررات التموينيه الشهرية خاصة مع بدء صرف السلع المقررة للحماية الاجتماعية.

وأشاد إمبابى باستجابة وزير التموين الدكتور على المصيلحى لطلبات الغرفة فى التسهيل على التجار مضيفا أن ذلك ياتى فى إطار التعاون مع قيادات مديرية التموين بالجيزة الذين يساهمون فى حل العقبات التى تواجه التجار من البدالين وشباب جمعيتى فى صرف السلع التموينية فى ظل توجيهات.

يشار إلى أن"استعاضة"، هي أن كل بدال تمويني يسدد تأمين لوزارة التموين ويأخذ مقابله مقررات تموينية، ولو تم سحب بضائع بكامل مبلغ تأمينه يتم الصرف له بضائع بقيمة التأمين مرة أخرى وهذه الآلية تسمي استعاضة، وأمر وزير التموين بعمل حد اقصي 8 استعاضات شهرياً وفي الأسبوع الواحد 3 استعاضات بعد طلب الغرفة التجارية بالجيزة.