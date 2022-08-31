تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين فى المقطم لجلسة 6 سبتمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، فى القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، لجلسة 6 سبتمبر للمرافعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفيا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.