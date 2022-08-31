بوتين: كان جورباتشوف سياسيا له تأثير كبير على مجرى التاريخ العالمى

وكالات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن تعازيه في وفاة الرئيس الأول للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للكرملين أكد فيه بوتين على التأثير الكبير الذي تركه جورباتشوف على مجرى التاريخ العالمي.

وهذا نص برقية الرئيس:

"أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة ميخائيل سيرغييفيتش جورباتشوف.

لقد كان ميخائيل جورباتشوف سياسيا ورجل دولة له تأثير كبير على مجرى التاريخ العالمي. وقد قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والدرامية والتحديات واسعة النطاق على مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية. وقد تفهم بعمق ضرورة الإصلاحات، وسعى جاهدا لتقديم حلوله الخاصة للمشاكل الملحة.

أنوه بشكل خاص إلى الأنشطة الإنسانية والخيرية والتنويرية التي قام بها ميخائيل جورباتشوف في السنوات الأخيرة.

مرة أخرى أطلب منكم قبول التعازي والدعم الصادق فيما يخص الخسارة التي حلت بكم".