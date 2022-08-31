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بلغاريا: نتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية لاستئناف إمداداتها إلى بلادنا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:44 م
بلغاريا: نتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية لاستئناف إمداداتها إلى بلادنا النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، أن سلطات بلاده بدأت تفاوض شركة "غازبروم" الروسية لاستئناف إمداداته إلى بلغاريا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الطاقة البلغاري: نحن على اتصال مع شركة "غازبروم" ونحاول الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة إيجابية، واستئناف عمليات التسليم بشروط ملائمة، وهذه مفاوضات معقدة للغاية، نحن لا نتحدث فقط عن إمدادات الغاز، بل أيضا عن شروط الدفع في إطار العقوبات الأوروبية.

وأوضح وزير الطاقة البلغاري، أنه من المستحيل ماديا تحديد جميع الشروط بموجب العقد مع شركة "غازبروم" خلال عام 2022 مضيفا، أن أحد الشروط بالنسبة لبلغاريا هو القدرة على استلام كميات الغاز المتبقية في الأشهر الأولى من عام 2023، باستخدام نظام الدفع الأوروبي.

 


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