بدء فعاليات الدورة الصيفية للجامعات بمعسكر جامعة طنطا فى بلطيم

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، فى بيان له عن بدء فعاليات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات.

وأكد "ذكي" أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة الطلابية، والبطولات الرياضية لدورها في بناء شخصية ابنائها الطلاب وتعزيز مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم واستغلال طاقتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل، واكتشاف الموهوبين القادرين على تمثيل الجامعة في أطر تنافسية، والتي تخدم الرياضة المصرية فى مختلف الالعاب الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أنه تم الاستعداد لاستقبال الفوج الاول من الطلبة البنين "المتميزين رياضيا" في بطولة ألعاب كرة القدم الخماسية، وكرة السلة في المعسكر الصيفي الدائم لجامعة طنطا بمصيف مدينة بلطيم وحتى 2/9/2022، بمشاركة 8 جامعات وهى" أسيوط، والنهضة، وجنوب الوادي، وحورس، والجامعة التكنولوجية، والسادات، ودراية، والسويس"، على أن يبدأ الفوج الثاني للطلاب في الفترة من 3/9/2022 بمشاركة جامعات " طنطا، وقناة السويس، والاسكندرية، والمنوفية، وبنها، وكفر الشيخ، والمنصورة، والزقازيق".

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم استضافة أفواج الطالبات "رياضة الفتاة الجامعية" بدءا من 8/9/2022 بمشاركة جامعات "أسيوط، والاسكندرية، والمنوفية، وقناة السويس، وحلوان، والقاهرة، وعين شمس، ووزارة التعليم العالي"، والفوج الثاني للطالبات بدءا من 13/9/2022 بمشاركة جامعات "طنطا، وبنها، والسويس، وبورسعيد، والزقازيق، وجنوب الوادي، والمنصورة، والسادات".