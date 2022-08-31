اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بدء أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى على مستوى كبار المسئولين بالجامعة العربية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:29 ص
بدء أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى على مستوى كبار المسئولين بالجامعة العربية جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة دولة المغرب.
 
وكانت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة  قالت إن أهم القضايا التي يتناولها الاجتماع تدور حول عدد من الموضوعات الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة، والاستثمار في الدول العربية.
 
وأشارت إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022، وكذلك الموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وغيرها

جامعة الدول العربية

المغرب

الدول العربية

صندوق النقد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة