انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 12 ساعة بسبب عطل مفاجئ

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، عن حدوث عطل مفاجى بخط المياه الرئيسي قطر 1200 مم بمحطة مياه كوم أشفين، مما تسبب في انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم البدء فى الأعمال فى تمام الساعه 12 منتصف الليل وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء الموافق 31 / 8 / 2022.

وأعربت الشركة، عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتم توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.