انقطاع المياه لأعمال صيانة عاجلة بشارع المدينة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عن انقطاع المياه بمنطقة شارع المدينة والشوارع التابعة له، وذلك نظراً لأعمال الصيانة العاجلة لمحبس قطر 4 بوصة، وجارى العمل فى الصيانة لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد.

وفى نفس السياق شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنعقاد اللجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه للشركة، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية- مهندس هاني أبو الحجاج مدير هندسة حماية النيل- مهندس محمد حسين علي مدير هندسة الري بالأقصر- كيميائي أحمد السعدي أحمد جهاز شئون البيئة -مهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة- الاستاذ طه فهمي مديرة الشئون الصحية وأعضاء اللجنة من قطاعات الشركة المختلفة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد بالشركة.

ورحب رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالحضور كما أكد على أهمية خطط سلامة مأمونية المياه وما تمثله من منهج لإدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فعالية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب باستمرار من خلال منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ليشمل جميع الخطوات في إمدادات المياه من مصادر المياه إلى المستهلك حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر نحو الوصول بمياه الشرب لأعلى جودة ممكنة وذلك طبقا للمنهجية المتبعة والتي تصب في مصلحة المواطن الأقصري وتحقق الهدف العام الذي تسعى الشركة لتحقيقها وهو كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن.

وأكد اللواء محمد يحيى، على أهمية خطط مأمونية تداول الصرف الصحي حيث هي الأداة الأولى لتقييم المخاطر وإدارتها والتحكم فيها بغرض أمن وسلامة تداول الصرف الصحي، بحيث تغطي نظام الصرف بدءاً من تجميع الصرف الصحي، وحتى إعادة إستخدام السيب النهائي والحماة. ليعتبر كل هذا ضمن رؤية مصر 2030 التي تهتم بمصادر المياه، حيث أنها قلب التنمية المستدامة وضرورتها للتنمية الاقتصادية والطاقة وإنتاج الغذاء.