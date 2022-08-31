وقالت إدارة المناورات بالدفاع الروسية، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء:"لقد تمت الاحتفالات فى جو مهيب، وظهر علم المناورات "فوستوك 2022" فى ساحة التدريب، أثناء التشكيل العام للوحدات العسكرية المشاركة في المناورات".

ومن جانبه، أعلن نائب وزير الدفاع الروسى، يونس بك يفكوروف، عن افتتاح المناورات بحضور قادة الوحدات العسكرية للدول الأجنبية، مشيرا إلى أن التدريبات تساعد على تطوير فهم مشترك لتنظيم تدريب القوات وقيادتها وتفاعلها على المستويين العملياتي والتكتيكي وتعزيز أواصر الصداقة والتكاتف بين جنود البلدان المشاركة فيها.

وألقى ممثلو كل من أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقرجيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراجوا وسوريا وطاجيكستان كلمات ترحيبية، ثم سار جنود الوحدات العسكرية في مسيرة مهيبة إعلانا عن افتتاح مناورات "فوستوك 2022". وسوف تقام المناورات في تسع ساحات تدريب في الفترة من 1-7 سبتمبر المقبل تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية. وسيشارك في المناورات إجمالا أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.