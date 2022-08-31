اليوم نظر محاكمة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين فى المقطم

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء ، محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.