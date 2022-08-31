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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:42 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" معرض اهلا مدارس
كتبت هند مختار

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يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
 
ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة.
 
وسيشارك فى المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.
 
 

اهلا مدارس

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء

معرض اهلا مدارس



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