اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس"

كتبت هند مختار

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة.

وسيشارك فى المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.