النيابة تطلب تحريات المباحث فى اصطدام قطار بدراجة نارية فى الحوامدية

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة اصطدم قطار قادم من القاهرة اتجاه أسوان، بدارجة نارية، وذلك فى العياط لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لقائد الدراجة البخارية للاستماع إلى أقواله.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا بتصادم قطار بدراجة نارية، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام القطار القادم من القاهرة اتجاه أسوان بدراجة نارية دون لوحات معدنية.

وتبين أنه أثناء عبور قائد الدراجة مزلقان الحوامدية، اختلت عجلة القيادة وسقط أرضا على القضبان أثناء قدوم القطار فتركها، وأسرع فى الفرار، فاصطدم القطار بالدراجة، وتوقف لمدة 20 دقيقة.

تم ضبط قائد الدراجة، وأخطر اللواء علاء فتحى واللواء أحمد خلف نائبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.