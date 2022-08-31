"المهندسين بالإسكندرية" تؤكد على أهمية الحماية القانونية لوسائل التواصل

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين، اليوم الثلاثاء، ندوة "الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى" وحاضر فيها اللواء الدكتور سمير المصرى، المدير الإقليمى للاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خبير الإعلام التنموى والأمن القومي.

فى البداية رحب الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بالحضور ودور اللجنة القانونية وحماية المهنة فى مناقشة الموضوعات الحيوية التى يستفيد منها المهندس، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعى من أهم الموضوعات التى تهم المجتمع والأسرة المصرية فلابد من وضعها فى إطار قانونى صارم لمنع تفكك المجتمع.

ومن جانبها قالت جيهان مكرم، مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إن المركز يهتم بتناول الموضوعات الهامة والقضايا التى تهم المجتمع منها حروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف الشباب، مضيفة أن هناك كم كبير من الشائعات فلابد من مواجهتها بزيادة وعى المجتمع وتطبيق القانون على الجميع.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الدولى بالأمم المتحدة، بالموضوع الذى تناقشه اللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين لأنه من موضوع الساعة.

وتحدث اللواء الدكتور سمير المصرى المدير الإقليمى للاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خبير الإعلام التنموى والأمن القومى، مقدمة عن التهديد الذى تمثله شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن القومى، وسائل التواصل الاجتماعى وإعادة تعريف الإرهاب.

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