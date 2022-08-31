المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بمنشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من سيدة تفيد فيه تعرضها للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل 3 مجهولين خلال خروجها من محل عملها بدائرة القسم عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم، واستقلالها سيارة أجرة عائدة إلى منزلها، مضيفة أنها توقفت بالسيارة لشراء بعض الأغراض لها من أحد المحال التجارية فى المنطقة، وأثناء ذلك فوجئت بأشخاص يشهرون السلاح فى وجهها، واستولوا على حقيبة يدها وبها مبلغ مالى وهاتف محمول ومتعلقاتها الشخصية من كروت "إى تى ام" وفروا هاربين.

على الفور قام رجال مباحث القسم، بجمع المعلومات اللازمة، وعمل التحريات من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى هوية الجناة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، والتى يستخدمونها فى إرهاب المواطنين لسرقتهم تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالاكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الطريقة التى رصدوا بها المجنى عليها وقاموا بسرقتها تحت تهديد السلاح.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.