الكاظمى يبحث مع بايدن مستجدات الأوضاع في العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، هاتفياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بغداد، حسب ما أورد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.



وأعرب بايدن عن دعم واشنطن لـ"عراق مستقل وذي سيادة" وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، مشيداً بدور الكاظمي خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة بالبلاد.



كما أشاد الرئيس الأمريكي بأداء القوات الأمنية العراقية، داعياً جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني، لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.



وثمّن بايدن جهود رئيس الوزراء العراقي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، معرباً عن دعمه الكامل لهذه الجهود.