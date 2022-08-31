"القومى للمرأة" يشيد بقرار الإنتاج الحربى بتعيين سيدة رئيسة لمجلس إدارة مصنع

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لإصداره قراراً بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيسة لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربى"، كأول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وتأكيده على أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر، وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة، وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهاني إلى المهندسة دينا عبد المنعم، معبرة عن سعادتها وفخرها لتعيينها كأول سيدة تشغل هذا المنصب الهام، مؤكدة أن هذا الاختيار يؤكد استمرار نهج الدولة لتمكين المرأة المصرية ودعم وصولها إلى المناصب القيادية، كما يعكس النجاحات الكبيرة التي حققتها المهندسة دينا عبد المنعم في جميع المناصب التي تقلدتها مما أهلها للوصول الى هذا المنصب الهام، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

ويذكر أن المهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، وحصلت على ماجستير في التحكم الآلي كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة ثم جاء قرار الوزير "محمد صلاح" بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي) لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة.