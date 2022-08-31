القبض على عاطلين وراء إتلاف سيارة فى التجمع

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات أمام أحد المراكز التجارية بسبب إتلاف إطار السيارة الخاصة بها، وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

وعقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير انتظار السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.