اليوم السابع
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القبض على المتهمين باحتجاز عامل وتصويره فى أوضاع مخلة بالعياط

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:56 ص
القبض على المتهمين باحتجاز عامل وتصويره فى أوضاع مخلة بالعياط حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمركز شرطة العياط،  القبض على زوجين وابنتهما، لاتهامهم بالاعتداء على عامل واحتجازه، وتصويره في أوضاع مخلة  بعد ضبطه بصحبة الابنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض عامل للاحتجاز داخل منزل بإحدى قرى العياط، انتقل المقدم أحمد الملطاوى رئيس مباحث مركز شرطة العياط إلى محل الواقعة، وعثر على العامل مقيدا بحبل، ومصاب بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه.

وبإجراء التحريات تبين أن مالك المنزل وزوجته وابنتهما وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشأت علاقة بين المجني عليه، وبين الابنة، وتمكن والديها من ضبطه أثناء تردده عليها بالمنزل، فاعتديا عليه بالضرب، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة، وصوراه في أوضاع مخلة.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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مركز العياط

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