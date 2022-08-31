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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:24 م
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العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:44 م
العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

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