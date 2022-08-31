العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.
العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبرالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:44 م
اجتماع الحكومة
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