العربية: احتياطيات واشنطن من النفط تتراجع لأدنى مستوياتها منذ عام 1984

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن احتياطيات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 1984، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والمزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اجتمعت في براج مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن ابتزاز روسيا في مجال الطاقة هو جزء من حربها على أوروبا، مؤكدا أهمية تنسيق رد أوروبى موحد وقوى.