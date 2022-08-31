السيطرة على حريق هائل بالشارع الجديد فى المنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول ومى عنانى

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق هائل نشب قبل قليل بمبنى تحت الإنشاء يستغل كمحال تجارية، وتمت محاصرة النيران، ومنع امتدادها العمارات المجاورة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بناحية الشارع الجديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإخماده.

وقد أشارت التحريات الأولية، نشب بعمارة تستغل كعيادات، ومعامل تحاليل، وأمتد الحريق لبعض المحال التجارية.

تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده، وتمت محاصرة السنة اللهب ومنع انتشاره.

تم إخطار الوحدة المحلية، وكافة القيادات وجار تحرير محضرا بالواقعة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..