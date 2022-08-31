اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
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السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغالات على الشواطئ بلغت 55%.. صور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:06 ص
السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغالات على الشواطئ بلغت 55%.. صور الشواطئ
الإسكندرية -فريق المحافظات

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ، اليوم الأربعاء، على شواطئ المحافظة 30% لقطاع شرق، و25% للقطاع الغربى وحالة البحر هادئة ومستقرة.

وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع الرايات الصفراء، وحالة البحر تسمح بالنزول مع مراعاة المحافظة على الشواطئ، وعدم إلقاء القمامة، وعدم دفع أى إكراميات للعاملين، مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار النيابة ومحافظ الإسكندرية.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الالتزام التام بالإجراءات، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

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الشواطئ

 

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الشواطئ

 

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شواطئ الإسكندرية

 

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الشواطئ بالإسكندرية

اخبار الإسكندرية

نسبة الاشغالات بالشواطي

السياحة والمصايف

الريات الصفراء

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