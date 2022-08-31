اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:30 م
أكرم القصاص
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السلطات السعودية تحبط تهريب نحو47 مليون قرص مخدر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:06 م
السلطات السعودية تحبط تهريب نحو47 مليون قرص مخدر
أ ش أ

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أحبطت السلطات السعودية، تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة " الإمفيتامين" بلغت 46 مليونا و916 ألفا و480 حبة، عقب رصد ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض والتي كانت مخبأة في شحنة طحين.


وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي ـــ في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إنه تمت مداهمة المستودع الذي نقلت إليه الحبوب المخدرة، وتم القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية.


وأشار النجيدي إلى أن كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة، مؤكدًا أن رجال الأمن مستمرون بعزيمة وإصرار وحزم في تنفيذ مهامهم لمتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها والقبض على كل من يشارك فيها لينال جزاءه الرادع.

المواد المخدرة
المواد المخدرة
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


السعودية

المواد المخدرة

الشرطة السعودية

الحكومة السعودية



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