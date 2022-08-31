اليوم السابع
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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:50 ص
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.أ.س" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز طما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث طما مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف بدائرة المركز والقرى المجاورة لها ، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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