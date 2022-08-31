السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ6 متهمين بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين أخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم ومحمد الشاوري وسامح سعيد أحمد وعادل محمد السيوي، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث في القضية 3072 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي - ثلاثة أوامر توريد - وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن استغل الثاني والثالث جهة عملهما وساعدا الأول بأن أمداه بالبيانات الخاصة بالطلبة المتقدمين لمكان العمل والذي اتفق مع المجهول على تصويرها فقام الأخير باصطناعها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - خاتم شعار الجمهورية - بأن اتفقوا مع المجهول على تقليده وساعدوه بأن أمدوه ببيانات ذلك الخاتم فقلده المجهول على غرار القالب الصحيح واستخدموه بأن مهروا به المحرر المزور.