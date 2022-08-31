اليوم السابع
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السابعة مساء.. البابا تواضروس الثانى يستكمل عظته الأسبوعية حول "الأسرة المصرية"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:28 م
السابعة مساء.. البابا تواضروس الثانى يستكمل عظته الأسبوعية حول "الأسرة المصرية" البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، فى السابعة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن مفهوم الأسرة المصرية، والتى بدأها فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأكدت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

العظة الأسبوعية
العظة الأسبوعية

وبدأ قداسة البابا منذ شهرين سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

يذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.


الكنيسه الارثوذكسيه

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