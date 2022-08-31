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الداخلية: مقتل المتورطين فى استشهاد ضابطى شرطة بالأقصر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:55 م
الداخلية: مقتل المتورطين فى استشهاد ضابطى شرطة بالأقصر حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) من مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، ما أدى إلى استشهاد كل من الرائد/ أحمد أحمد محمد الضبيعى، والنقيب/ مصطفى محمد صلاح الدين طاهر من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، بدائرة مركزى شرطة "أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان" .
 
وبتاريخ اليوم 31 الجارى تم استهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما أسفر عن مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية -  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
اسوان
 

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