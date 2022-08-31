"الحماحمى" وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد علي الحماحمي الأستاذ بقسم النبات الزراعي للقيام بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، واستقبله الدكتور ناصر مندور لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد مطالباً بمزيد من التطوير لكلية من أعرق كليات الجامعة والتى تعقد عليها الدولة كثيرا من الآمال نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى دورها الرائد فيما يخص الدراسات حول التغيرات المناخية واثارها على المحاصيل الزراعية .

وشهد تسلم الدكتور الحماحمي لقرار تكليفه كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة.

ويُذكر أن " الحماحمى" أستاذ فسيولوجى النبات بقسم النبات الزراعى - كلية الزراعة - جامعة قناة السويس، وتدرج وظيفياً من معيد بقسم النبات الزراعى 1993 إلى مدرس مساعد بالقسم 1996 كما حصل على الدكتوراه من جامعة الصداقة الروسية 2006.