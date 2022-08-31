الحكومة تضع القطار الكهربائى السريع ضمن أولوياتها فى قطاع النقل 22/23

كتبت : نورا فخرى

تضع الهيئة القومية للأنفاق علي رأس أولوياتها خلال السنه المالية 2022/2023، مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة)، وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 159,7 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ).

تأتي هذه المشروعات في إطار الرؤية التنموية لقطاع النقل التي تتخطي مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفہوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على المستوى الإقليمى والدولى.

وجاءت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالى 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.