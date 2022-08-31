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الحكومة تتعاقد مع صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية بالمنيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:50 م
الحكومة تتعاقد مع صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية بالمنيا اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المستثمر صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبي، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، لاستغلال مساحة 99.79 فدان، في إقامة غابة شجرية تُروى من مياه الصرف المعالج، بالنظر إلى كون هذا المشروع يعدُ تكميلياً لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يُساهم في علاج مشكلة تكدس مياه الصرف الصناعي والصحي ببحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية.

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