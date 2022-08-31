الحكومة تتعاقد مع صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية بالمنيا

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المستثمر صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبي، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، لاستغلال مساحة 99.79 فدان، في إقامة غابة شجرية تُروى من مياه الصرف المعالج، بالنظر إلى كون هذا المشروع يعدُ تكميلياً لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يُساهم في علاج مشكلة تكدس مياه الصرف الصناعي والصحي ببحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية.
الحكومة تتعاقد مع صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية بالمنياالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:50 م
اجتماع الحكومة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة استضافة مصر COP27الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:46 م
العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبرالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:44 م
رئيس الوزراء: اتصال يومي مع محافظ البنك المركزي وتنسيق كامل بشأن التحرك فى عدد من المحاور الاقتصادية الفترة المقبلة.. وحزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردينالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:26 م
رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ البنك المركزى بشأن عدد من المحاور الاقتصاديةالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:25 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة