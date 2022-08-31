التنمية المحلية توجه المحافظات باستمرار حملات استعادة المظهر الحضارى للشوارع

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات، ضرورة استمرار حملات النظافة في الشوارع والميادين الرئيسية لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، وتكثيف حملات رفع القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات بنى سويف والبحيرة والدقهلية وكفرالشيخ والمنيا وأسيوط لرفع المخلفات من الشوارع، مؤكدة استمرار متابعة هذه الحملات في جميع المحافظات.

وفى سياق متصل أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسلم محافظة السويس أمس الثلاثاء المدفن الصحى الآمن (بالكليو 5 ) بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه جارى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة عتاقة بتكلفة قدرها 3 مليون جينه، مشيراً إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة السويس بلغت حوالى 38 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مساحة المدفن الجديد بالسويس تبلغ حوالى 40 فدانا وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول والاخرى للأفراد وبه كذلك ميزان ارضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.