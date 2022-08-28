استكمال أعمال النظافة والإنارة والتصدِّي للتعديات في أبو صوير بالإسماعيلية

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية باستكمال أعمال النظافة برفع مخلفات القمامة من التجمعات السكانية والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة باستخدام سيارة المكبس من شارع المطار والسوق وقسم الشرطة ومرورًا بمرسى غالي وأبوعمر وفارس والتجمعات السكانية بالسلام والنخلة وةالانتهاء بمقابر السلام.

كما تم رفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي ومنطقة السماكين بقرية السبع آبار الشرقية أيضًا، وفي قرية المحسمة الجديدة تم رفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية والمسخوطة وأبوعيادة، وفي قرية الواصفية تم رفع مخلفات تجمعات قمامة بجوار مدرسة الواصفية الابتدائية و مدخل القرية، وفي قرية السبع آبار الغربية تم رفع مخلفات القمامة من أبوعياد وأبومنصور وشعيب ومساكن أبومنصور والإيواء، وفي قرية المنايف تم رفع مخلفات القمامة من مدخل القرية و كوبري 7 وعزبة الوحش وراشد سليمان.

وفي قرية أبوصوير البلد تم رفع مخلفات القمامة من طريق المشروع والخمسين ومنشية مبارك والجمع السكني بالقرية، ويقدر ما تم رفعه من المركز و المدينة 76 طن تقريبًا خلال اليوم.

و في سياق متصل، قام قسم الكهرباء بالمتابعة الدورية للأعمال اليومية لأعمال الإنارة حيث تم اليوم تركيب سلك 16 لخلية في منطقة 6 أكتوبر بطول 220 متر و صيانة 15 كشاف، أيضًا تم صيانة 12 كشاف إنارة بعزبة السلام والوراورة، وفي قرية أبوصوير البلد تم متابعة أعمال صيانة 9 كشافات إنارة بمنطقة دقينش و تركيب 3لمبات ليد جديدة.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم بإزالة فورية من المهد بقرية السبع آبار غربية بالتنسيق مع مديرية الزارعة، حيث تمت الإزالة لمساحة 100متر مربع بطريق القاهرة أبوصوير الصحراوي بجوار مدخل الزيتون، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها.