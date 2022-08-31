التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي 6 أشهر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ، إنه تم مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من أجل التخفيف من وطأة الأحداث والأزمة العالمية الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية، وهناك 36 مليون مستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه من إجمالي 64 مليون مستفيد.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن لدينا 23 مليون بطاقة تموينية، وتم اختيار 8 ملايين بطاقة ستستفيد من القرار، والحد الأدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه، وتم تحديد الفئات وفقا للجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، والاستفادة لمدة 6 أشهر.