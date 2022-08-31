التضامن: لدينا قاعدة بيانات لمحدودى الدخل تضم 34 مليون مواطن

كتب أحمد عرفة

قال صلاح هاشم مستشار، وزيرة التضامن، إن هناك مليون أسرة مصرية سيستفيدون من التوجيه الرئاسى الذى صدر لزيادة الدعم الاستثنائي، موضحًا أن هناك 450 ألف أسرة ستنضم لتكافل وكرامة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى سيتحمل 420 ألف أسرة كدعم نقدى.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن لدينا قاعدة بيانات للمواطنين محدودى الدخل مقيد فيها 34 مليون مواطن مصري، موضحا أن 25% من الشعب المصرى سيستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 5 مليون أسرة مصرية، موضحا أنه جارى استخراج كارت الخاص بالمستفيدين من تكافل وكرامة.