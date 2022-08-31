اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:44 م
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه لسقوطه من الطابق الحادى عشر ببولاق الدكرور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:18 م
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه لسقوطه من الطابق الحادى عشر ببولاق الدكرور إسعاف - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامه بالجيزة بتسليم جثة طفل إلى أسرته عقب مناظرة الجثمان وأمرت بالدفن، وتبين من تحقيقات النيابة أن الضحية لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الحادى عشر ببولاق الدكرور، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا، ولم تتوصل التحقيقات إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من الطابق الحادى عشر فى بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، يقيم بصحبة والديه، ويعانى من مرض عصبى بالمخ، وأنه اختل توازنه وسقط أرضا مفارقا الحياة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


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